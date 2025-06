Il ritorno di Riki Marcuzzo da Amici al periodo buio superato | ecco il feat con Lorella Cuccarini in Cha Cha Twist!

Dopo un periodo difficile e un ritorno alle origini, Riki Marcuzzo torna a sorprendere con un nuovo singolo estivo in collaborazione con Lorella Cuccarini. "Cha Cha Twist!" segna il suo riscatto musicale e il desiderio di continuare a conquistare i cuori dei fan. Con questa hit, Riki si prepara a rilasciare il suo nuovo album entro la fine dell'anno, confermando il suo grande talento e la sua rinascita artistica.

Milano, 13 giugno 2025 – Oggi è uscito "Cha Cha Twist!" il singolo di Riki Marcuzzo (ex Amici) e Lorella Cuccarini. L'inedito è successivo alla pubblicazione di 'Quanto sei bella' e 'Carillon' che hanno segnato il ritorno sulle scene musicale del cantante milanese a circa due anni dall'ultima release. Riccardo Marcuzzo, in arte Riki è tornato sul mercato con una hit estiva, a pochi mesi dal nuovo album, previsto entro la fine dell'anno. Riki insieme a Lorella Cuccarini (icona della televisione, della danza e della musica) ha lanciato 'Cha Cha Twist!', un invito a ballare con spensieratezza, abbandonando la routine per godersi i momenti più semplici, reali e sentiti.