Il riciclo diventa arte | a Comitini giornata dedicata alla creatività attraverso il recupero

Il riciclo diventa arte a Comitini! Venerdì 13 giugno, piazza Umberto I si trasforma in un laboratorio di creatività e sostenibilità con “Riciclart”. Un evento coinvolgente che unisce arte, moda e musica, promuovendo un messaggio importante attraverso il recupero di materiali di scarto. Laboratori per bambini e ragazzi contribuiranno a diffondere questa filosofia green, dimostrando che l’arte nasce anche dal riuso. Un’occasione da non perdere per scoprire come il riciclo possa diventare una vera forma d’arte.

