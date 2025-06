Il ricevimento per la King’s Foundation di re Carlo III si è tenuto ieri a St James' s Palace Londra Presenti anche Kate Winslet e Stanley Tucci E il re promette il titolo di Sir a Beckham

Ieri, nel sontuoso contesto di St James’s Palace, si è tenuto il ricevimento della King’s Foundation, celebrazione del 35° anniversario della charity fondata da re Carlo III. Oltre 200 illustri ospiti, tra star del cinema e dello sport come Kate Winslet, David Beckham e Stanley Tucci, hanno partecipato a un evento che ha visto anche il re promettere il titolo di sir a Beckham. Un momento di prestigio e solidarietà che sottolinea l’impegno reale verso cause nobili. E…

L ’occasione è stata la cerimonia di premiazione dei King’s Foundation Awards, che quest’anno coincidono con il 35esimo anniversario della King’s Foundation, la charity fondata nel 1990 da re Carlo III, quando era ancora principe. A ricevere il prestigioso invito a presentarsi nella sontuosa sala di St James’s Palace a Londra sono state oltre 200 star dello spettacolo e dello sport, da Meryl Streep a David Beckham, Kate Winslet, Stanley Tucci. E c’erano anche due vecchi amici della regina Camilla, lo chef francese Raymond Blanc e Penny Lancaster, la modella e poliziotta part time, moglie di Rod Stewart. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il ricevimento per la King’s Foundation di re Carlo III si è tenuto ieri a St James's Palace, Londra. Presenti anche Kate Winslet e Stanley Tucci. E il re promette il titolo di "Sir" a Beckham

In questa notizia si parla di: king - foundation - carlo - ricevimento

L’Ambasciata d’Italia e la Kings Foundation hanno celebrato lo speciale legame fra Italia e Regno Unito con una serata all’insegna di Slow Food e Slow Fashion a Highgrove alla presenza delle LL.MM. Re Carlo III e la Regina Camilla; Carlo III verrà in Italia ad aprile: da Ravenna a Roma (e in Vaticano) prima volta da Re; Dentro la cena di Re Carlo a Highgrove con i Beckham, Roberto Bolle e Hellen Mirren per celebrare «l'eterna cultura italiana.

Re Carlo saluta Meryl Streep, Kate Winslet e David Beckham a un evento al St. James’s Palace Scrive msn.com: David Beckham, Meryl Streep, Kate Winslet, Stanley Tucci, Penny Lancaster e il conduttore televisivo britan ...