Il racconto di un italiano durante l'attacco dell'Iran a Israele | Siamo in un bunker mai vissuta questa situazione

In un momento di estrema tensione, Antonello Sannino, presidente di Arcigay Antinoo Napoli, si trova rifugiato in un bunker, testimone di un attacco che scuote il Medio Oriente. La paura e l’incertezza si mescolano all’eco di un mondo che, nonostante tutto, desidera la pace. La sua testimonianza ci ricorda quanto sia fragile la stabilità globale e l’importanza di sperare in un domani senza conflitti. Continua a leggere.

Antonello Sannino, presidente di Arcigay Antinoo Napoli bloccato in Israele, spiega di essere fuggito in un bunker durante l'attacco dell'Iran a Israele: "Tutto il mondo non vuole la guerra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

