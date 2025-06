Il racconto dell’italiano bloccato in Israele | Siamo nel bunker E mostra il video del rifugio

In un momento di grande tensione, Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, e gli altri italiani rimasti bloccati in Israele, sono stati tratti in salvo nel bunker dell'hotel. Le immagini condivise mostrano il rifugio in cui si trovano, testimonianza di una crisi che coinvolge molte persone. La loro storia ricorda quanto sia fondamentale la solidarietĂ e la prontezza di risposta. Resta con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Da pochi minuti Antonello Sannino, il presidente di Arcigay Napoli rimasto bloccato in Israele, ha raggiunto insieme agli altri italiani il bunker dell’hotel dove si trovava in attesa del ritorno in Italia. Sannino racconta all’ Ansa che “in contemporanea al raid aereo ci hanno fatto scendere nel bunker” e ha anche inviato foto e video che testimoniano che tutti gli ospiti dell’hotel si sono recati nel rifugio. Nel bunker, come si vede dalle foto, ci sono tante persone che vengono assistite con la distribuzione di acqua e il supporto di ventilatori. L'articolo Il racconto dell’italiano bloccato in Israele: “Siamo nel bunker”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il racconto dell’italiano bloccato in Israele: “Siamo nel bunker”. E mostra il video del rifugio

Arcigay Napoli, il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele: «Lo stanno portando in un bunker sotto terra»

