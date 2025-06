Il progetto ’Non solo sci’ | Integriamo corsi di altri sport come surf skate pattinaggio

Il progetto 8217Non solo sci8217 sta rivoluzionando il modo di vivere lo sport ad Ascoli, integrando discipline come surf, skate e pattinaggio. Organizzato da Massimiliano Bolla, fisioterapista con oltre 28 anni di esperienza e maestro di sci, questo innovativo programma mira a coinvolgere giovani appassionati in un percorso completo e stimolante. Scopri come questa iniziativa sta trasformando le opportunità sportive locali, aprendo nuove strade per l’apprendimento e la crescita degli atleti del futuro.

Qualche settimana fa, ad Ascoli, è stato avviato il progetto 'Non solo sci', organizzato da Massimiliano Bolla. Oltre ad essere fisioterapista ormai da 28 anni, Bolla in giovanissima età è stato cavaliere agonista del Centro Ippico Piceno e attualmente è maestro di sci ed allenatore dello 'Sci Club White' di Ascoli, noto per i risultati ottenuti dai propri allievi e per l'esperienza degli allenatori stessi. "Mi occupo del vivaio del club – ha spiegato Massimiliano Bolla – quindi dei più piccoli (5-12 anni). Il vivaio rappresenta le fondamenta di uno sci club e dei vari comitati. Da quest'anno, ho organizzato il progetto estivo 'Non solo sci', come allenatore e genitore, con il fine di integrare, alla disciplina dello sci, anche corsi di altri sport come surf, skateboard, pattinaggio, equitazione ed arrampicata sempre sottoforma di gioco, permettendo al bimbo di apprendere in modo attivo, favorendo la coordinazione, la forza muscolare e la creatività ".

