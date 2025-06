Il progetto fotografico I colori dell’inclusione | Ho cercato l’essenza

Il progetto fotografico "I Colori dell’Inclusione" ha cercato l’essenza dell’umanità e della diversità, catturando emozioni attraverso l’obiettivo. Da domenica 15 giugno a tutto il mese, La Fabbrica del Vapore ospita “Vedere l’Arcobaleno”, una mostra gratuita nello spazio Atelier Cisterne, promossa da Edge – Leaders for Change e in collaborazione con il Comune di Milano. Un’occasione speciale per riflettere sull’importanza dell’accoglienza e dell’amore, e per condividere un messaggio di speranza e inclusione.

Da domenica 15, fino al 29 giugno, in occasione del Pride Month, La Fabbrica del Vapore ospita “ Vedere l’arcobaleno ”, una mostra fotografica aperta gratuitamente al pubblico nello spazio Atelier Cisterne. Promosso da Edge – Leaders for Change a sostegno di Casa Arcobaleno di Spazio Aperto Servizi, in collaborazione con il Comune di Milano, per offrire accoglienza a giovani persone LGBTQIA+ respinte dalle famiglie, il progetto nasce da un’idea di Claudio Accardi, tradotta in immagini dal fotografo Enzo Ranieri, con la direzione artistica di Tema. L’allestimento della mostra è a cura di Garibaldi Architects, con la collaborazione di Marta Gay e Alex Revenoldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il progetto fotografico. I colori dell’inclusione: "Ho cercato l’essenza"

In questa notizia si parla di: progetto - fotografico - colori - inclusione

#In vista del mese del Pride, Edge ha il piacere di promuovere "vedere l’arcobaleno", un viaggio attraverso i colori delle emozioni, un racconto visivo che restituisce il valore sottile della normalità. Il reportage fotografico, frutto di un anno di lavoro a fianco del Vai su Facebook

Il progetto fotografico. I colori dell’inclusione: Ho cercato l’essenza; Salute mentale, due concorsi fotografici per una mostra alla Gnam. Lo psichiatra Monacelli: «Iniziativa di pre; Nasce il progetto Adolescenti connessi.