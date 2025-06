Il progetto di Brunello Cucinelli Settimana della Custodia a Perugia | Prendiamoci cura della nostra città

Scopri la magia di Perugia durante la "Settimana della Custodia", un'iniziativa ideata da Brunello Cucinelli e la sua Fondazione per celebrare la bellezza, la responsabilità e l'unità della nostra città. Sette giorni di azioni civiche, partecipazione collettiva e amore per il patrimonio che ci rende unici. Unisciti a noi in questa grande avventura: ogni cittadino è invitato a partecipare in…

Sette giorni da vivere nel segno della bellezza, della sensibilità e della responsabilità, individuale e collettiva. Con tutti, nessuno escluso, chiamati a raccolta in un’azione civica per custodire, conservare e abbellire la propria città. Ecco la “Settimana della Custodia“, il progetto ideato da Brunello Cucinelli con la sua Fondazione che si terrà a Perugia da lunedì 15 a domenica 21 settembre: ogni cittadino è invitato a partecipare in un’operazione collettiva di abbellimento. "Un’idea che avevo da anni, io vengo dalla terra e ho vissuto con ordine, la prima legge del cielo" ha detto l’imprenditore di Solomeo che ieri ha presentato ufficialmente il progetto a Milano, negli spazi di Casa Cucinelli (nella foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il progetto di Brunello Cucinelli. Settimana della Custodia a Perugia: "Prendiamoci cura della nostra città"

Da idea di Cucinelli nasce a Perugia la Settimana della Custodia Segnala ansa.it: Dal 15 al 21 settembre prenderà il via a Perugia la 'Settimana della Custodia', un progetto ideato da Brunello Cucinelli per sensibilizzare la cittadinanza alla promozione di una cultura civica del co ...