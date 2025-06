Il progetto della nuova sede è pronto approvato e finanziato

Il progetto della nuova sede 232 di Pardini Sporting Center è stato finalmente approvato e finanziato, segnando un ulteriore passo verso l’eccellenza. Giampiero Pardini, innovatore e leader mondiale nel settore delle pistole sportive, si distingue sempre per la sua determinazione e ambizione di alzare continuamente l’asticella. Dopo il gemellaggio con il Circolo Tennis di Lido di Camaiore, l’impegno di Pardini si rinnova, puntando a scrivere nuove pagine di successo e innovazione.

LIDO DI CAMAIORE Alzare l'asticella, un giorno dietro l'altro, è stato sempre il suo biglietto da visita. Nella vita così come nel lavoro. Giampiero Pardini, il creatore di quel piccolo 'miracolo italiano' (invidiato in mezzo mondo) qual è la sua azienda leader mondiale nella progettazione e costruzione di pistole sportive, medagliate alle Olimpiadi dal 1996, ci riprova. Dopo avere gemellato il 'suo' Pardini Sporting Center con il Circolo Tennis Lido di Camaiore (acquistato all'asta nell'aprile scorso), l'imprenditore originario di Casoli, (Camaiore), che per lui è motivo di orgoglio, è pronto a piazzare un altro colpo importante: trasformare i due centri sportivi – distanti duecento metri l'uno dall'altro, fra via del Magazzeno e via Fratelli Rosselli – in una piccola Coverciano del tennis, lo sport che in questo momento, cavalcando l'onda lunga 'sinneriana-musettiana-paoliniana-erraniana' sta bruciando le tappe per passione e praticanti.