Il prodotto estivo da avere in borsetta? È la face mist

L'estate è alle porte e il caldo può mettere a dura prova la tua pelle. La soluzione? La face mist, un alleato indispensabile da portare sempre in borsa. Dalle acque termali rilassanti a formule skincare innovative, queste nebbioline rinfrescano istantaneamente e proteggono il viso dalle aggressioni estive. Secondo Global Growth Insights, il mercato delle face mist è in forte espansione, confermando che questo prodotto è il must-have di stagione per una pelle fresca e rigenerata ovunque tu sia.

Le face mist sono un alleato perfetto contro il caldo estivo. Le soluzioni di prodotto nebulizzato per il viso passano dalle semplici acque profumate a prodotti di vera e propria skincare. Il più famoso? L'acqua termale, un prodotto da avere sempre a portata di mano per dare refrigerio al viso stanco e segnato dal calore. Le face mist sono il prodotto anticaldo da avere sempre con sè. Secondo Global Growth Insights, il mercato delle face mist aveva un valore di 925,19 milioni di dollari nel 2024: potrebbe raggiungere i 1,6 miliardi di dollari entro il 2033. Si tratta di prodotti che chiaramente performano al massimo nei mesi estivi.

Le face mist sono il prodotto skincare essenziale per una pelle bellissima contro il calore in estate Riporta vogue.it: Sono un modo piacevole per rinfrescarsi in estate, ma i nebulizzatori per il viso offrono reali benefici per la pelle?