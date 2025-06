Il Premio Faraglioni Capri a Placido Domingo

Il Premio Faraglioni Capri compie 30 anni celebrando l'eccellenza musicale e culturale, e quale modo migliore per farlo se non con una leggenda vivente come Placido Domingo? Il maestro, icona della lirica mondiale, porterà sul palco un’esibizione memorabile, unendo tradizione e innovazione in un evento che rimarrà nella storia dell’Isola Azzurra. La serata di gala promette emozioni indescrivibili, lasciando il pubblico senza fiato di fronte a questa straordinaria celebrazione.

E’ Placido Domingo, leggenda assoluta della musica lirica mondiale, tenore e direttore d’orchestra, il vincitore dell’edizione 2025 del Premio Faraglioni Capri, che compie 30 anni di arte e cultura nell’Isola Azzurra e celebra questo importante traguardo diventando Premio Internazionale. La serata di gala e spettacolo, che vedrà protagonista assoluto il Maestro Placido Domingo che si esibirà in una straordinaria performance dal vivo regalando al pubblico dei momenti di grande intensità artistica, è in programma il 9 settembre nella splendida cornice del Teatro del Grand Hotel Quisisana di Capri, iconica struttura caprese tra le più belle e prestigiose al mondo, di proprietà della famiglia Morgano-Cuomo, sede ufficiale e partner storico dell’evento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

