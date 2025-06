Il popolo del ‘Kom’ tra palco e abbracci

Un evento memorabile che ha visto il popolo di Vasco riunito, tra palco e abbracci calorosi. Mercoledì sera allo stadio Dall’Ara, la prima tappa del tour ‘Duemilaventicinque’ ha acceso l’entusiasmo di migliaia di fan, artisti e amici stretti intorno alla musica e alla passione. Tra loro, anche Francesca Sofia Novello, con il suo stile inconfondibile, ha catturato momenti speciali di questa grande festa. Un'occasione unica che resterà impressa nei cuori di tutti.

C'era tutto il popolo di Vasco, mercoledì sera nello show dello stadio Dall'Ara, per la prima tappa bolognese del tour ' Duemilaventicinque '. Ma c'erano anche tanti amici e artisti, dietro le quinte per un abbraccio, o ai piedi del palco. Nel pit, sotto il palco, non poteva mancare Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, che è grande amico del rocker di Zocca. Top, shorts di jeans e stivali, ha immortalato molti momenti della serata sui suoi social. Grande ospite del mondo della musica, anche Olly, cantante ligure vincitore dell'ultimo festival di Sanremo con Balorda nostalgia. "Holly e qualche tatuaggio spericolato", ha scritto Vasco con la sua solita ironia.

