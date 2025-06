Il pm | l' uomo fermato in Grecia dice di essere il padre della bimba trovata a morta con la mamma a Villa Pamphili

Un drammatico colpo di scena scuote le indagini sulla tragedia di Villa Pamphili. Un uomo di nazionalità americana, fermato in Grecia con l’accusa di omicidio, afferma di essere il padre della bambina trovata senza vita insieme alla madre. Mentre gli investigatori seguono diverse piste, il procuratore Cascini evidenzia che al momento non ci sono prove scientifiche a conferma della sua identità. La verità si nasconde ancora dietro un velo di mistero.

Un uomo di nazionalità americana è stato fermato in Grecia con l’accusa di omicidio per la morte di una bambina trovata sabato scorso a Villa Pamphili, a Roma. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha dichiarato agli investigatori che la bambina, trovata morta insieme alla madre, era sua figlia. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini ha sottolineato che al momento non ci sono prove scientifiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il pm: l'uomo fermato in Grecia dice di essere il padre della bimba trovata a morta con la mamma a Villa Pamphili

