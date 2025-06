Il piccolo Adam ritrova la speranza | In Italia potrò guarire Vorrei un cubo di Rubik L’Oms diffonde un commovente video

Il piccolo Adam, simbolo di speranza e resilienza, ha varcato i confini di Gaza per trovare rifugio in Italia. Tra ferite e traumi, il suo sorriso illumina un percorso di rinascita. Un commovente video ci ricorda che anche nei momenti più bui, la speranza può nascere e crescere. La storia di Adam ci invita a credere nel potere della solidarietà e del nuovo inizio.

«Ho un braccio rotto. Ho ferite su tutte le braccia e le gambe, mi hanno fatto molte iniezioni per curarle. Ho anche problemi agli occhi. Quando mi hanno chiamato e mi hanno detto che sarei partito, ero molto felice ed emozionato». A parlare è Adam, l’11enne di Gaza figlio della pediatra Alaa al-Najjar, che a maggio in un raid israeliano ha perso il marito e gli altri suoi 9 bimbi. Il bimbo è arrivato mercoledì in Italia ed è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano. L’Oms ha diffuso un video girato durante il viaggio che Adam, insieme alla mamma, ad altri bambini evacuati e ai loro accompagnatori, ha affrontato prima di imbarcarsi sul volo della salvezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il piccolo Adam ritrova la speranza: «In Italia potrò guarire. Vorrei un cubo di Rubik». L’Oms diffonde un commovente video

