Il petrolio corre a New York +8,66% a 73,94 dollari

Il petrolio vola in apertura a New York, dove le quotazioni salgono dell'8,66% a 73,94 dollari al barile. A pesare sono le tensioni fra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio corre a New York, +8,66% a 73,94 dollari

