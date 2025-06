Il Pentagono rivede l’accordo sui sottomarini dell’AUKUS

Il Pentagono mette in discussione l’accordo sui sottomarini dell’AUKUS, segnando un possibile cambio di rotta nella strategia di alleanza tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Questa revisione, guidata dall’esperto Elbridge Colby, pone sotto scrutinio uno dei pilastri fondamentali del patto, rischiando di ridisegnare gli equilibri di sicurezza nel Pacifico. La decisione potrebbe avere ripercussioni significative per la geopolitica internazionale e il futuro della cooperazione transatlantica.

Il Pentagono ha avviato una revisione dell'accordo del 2021 sui sottomarini nucleari facente parte dell' AUKUS, il trattato di sicurezza e partenariato stipulato dagli Stati Uniti con Regno Unito e Australia, mettendo in dubbio uno dei pilastri fondamentali del patto. La revisione, volta a determinare se gli Stati Uniti debbano abbandonare il progetto, è guidata da Elbridge Colby, un alto funzionario del Dipartimento della Difesa che in precedenza aveva espresso scetticismo riguardo all'AUKUS, come riporta il Financial Times. Il primo indizio di questa possibilità infausta per l'Australia, si era avuto a marzo, quando proprio Colby, che allora era il vicesegretario alla Difesa nominato, aveva espresso il suo scetticismo dicendosi preoccupato che la vendita di sottomarini nucleari da attacco (SSN) all'Australia potesse rendere i marinai statunitensi "vulnerabili" perché i battelli non sarebbero "nel posto giusto al momento giusto".