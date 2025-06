Il Pd travolto dai casi Puglia Marche e Prato | gli amministratori simbolo coinvolti in inchieste e scandali

Il Partito Democratico si trova alle prese con una vera e propria tempesta di scandali e inchieste che coinvolgono i suoi esponenti, dalla Puglia alle Marche, fino a Prato. Un esempio di doppio standard che alimenta polemiche e mette in discussione la credibilità del partito. Mentre si scagliano contro gli avversari giustizialisti, il Pd sembra dimenticare i propri casi. È ora di fare chiarezza e di affrontare le responsabilità, perché la trasparenza non può essere un optional.

Giustizialisti con gli altri, garantisti con se stessi. È il mantra del Pd, che usa le inchieste giudiziarie degli avversari per farne motivo di polemica politica ma tace sui fatti che riguardano i suoi esponenti. Dalla Puglia alle Marche, fino alla vicenda odierna di Prato. I casi che imbarazzano il Pd: la Puglia. Sono diversi i casi di inchieste giudiziarie e scandali che imbarazzano il Partito democratico. Partendo dalla Puglia, governata da dieci anni da Michele Emiliano e prossimamente chiamata alle urne. Leggi anche Puglia, bufera giudiziaria sui fondi regionali. Chiesto l'arresto per l'assessore Delli Noci, fedelissimo di Emiliano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Pd travolto dai casi Puglia, Marche e Prato: gli amministratori simbolo coinvolti in inchieste e scandali

