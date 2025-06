Il Pd si prepara alla festa de l’Unità. Tra i temi clou ci sarà la tramvia.

Il Pd si appresta a vivere la Festa de l’Unità, un evento che promette di essere ricco di contenuti e discussioni stimolanti. Tra i temi principali spicca la tramvia, simbolo di sviluppo e rinascita territoriale. Alessandro Carmignani, segretario del Pd campigiano, sottolinea con entusiasmo come questa infrastruttura possa trasformare positivamente il territorio. Non perdete l’appuntamento di domenica 15 alle 18, quando il dialogo tra Carmignani e Anichini svelerà i piani futuri.

"La tramvia riqualifica il territorio e lo fa sviluppare in maniera positiva": il segretario del Pd campigiano, Alessandro Carmignani, è stato chiaro. Ha voluto esserlo a margine della presentazione della Festa de l’Unità che da domani a domenica 22 giugno si svolgerà al circolo Arci Dino Manetti. Non a caso uno degli appuntamenti clou della festa è quello di domenica 15 alle 18 quando lo stesso Carmignani dialogherà con Andrea Anichini (coordinatore del Pd metropolitano) e Lorenzo Zambini (segretario del Pd di Sesto Fiorentino) sul tema ‘Quando passa la tramvia?’. Un momento di approfondimento, ha aggiunto il segretario Pd, "su un’opera necessaria per Campi e sul sistema tramvia in generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it