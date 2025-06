Il Pd | Arezzo raccolta rifiuti nel caos Ghinelli non vede i problemi della città

Il Pd di Arezzo denuncia un sistema di raccolta rifiuti nel caos, sottolineando come le recenti scelte di Ghinelli abbiano creato disagi sia ai cittadini che agli operatori. La sostituzione dei cassonetti e l’introduzione del porta a porta hanno sollevato dubbi e criticità , evidenziando la necessità di interventi urgenti per migliorare la gestione dei rifiuti nella città . È ora di ascoltare le esigenze della comunità e trovare soluzioni efficaci.

"Il sistema di raccolta porta a porta e i nuovi cassonetti mettono in difficoltà sia i cittadini che gli operatori". Lo scrive il Pd di Arezzo, che poi aggiunge in una nota stampa: "Negli ultimi mesi il Comune di Arezzo, in particolare nelle frazioni, ha deciso di sostituire i vecchi cassonetti.