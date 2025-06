Il ’pasticcio’ dei rifiuti. L’alluminio cambia posto ma la delibera non c’è.

Il cambio di destinazione dell’alluminio nel sistema di raccolta rifiuti di Carrara ha generato confusione tra cittadini e commercianti. Nonostante la comunicazione sui social, manca ancora un’ordinanza ufficiale del Comune, creando un vero e proprio “pasticcio” gestionale. Una decisione che rischia di complicare ulteriormente la differenziazione e il rispetto delle regole, con possibili conseguenze amministrative per l'intera comunità. È urgente chiarire e regolare questa situazione per evitare effetti indesiderati.

Retiambiente Carrara ha deciso che l’alluminio non dovrà più essere conferito con il vetro ma con la plastica. Una decisione comunicata sui social, senza adeguata informazione a cittadini e commercianti, in tantissimi ancora all’oscuro della variazione, ma soprattutto senza un’apposita ordinanza comunale che in questi casi è d’obbligo. Un “pasticcio” che sta creando non pochi imbarazzi e potrebbe avere conseguenze amministrative all’interno di Retiambiente Carrara. Senza ordinanza infatti la frazione dell’alluminio corre il rischio di non essere adeguatamente valorizzata: in pratica i consorzi che riceveranno la plastica con l’alluminio potrebbero non corrispondere l’effettivo valore della frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it