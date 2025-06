Il Partito Democratico di Pisa contrario all' uscita dalla Società della Salute

Il Partito Democratico di Pisa si oppone fermamente all’uscita dalla Società della Salute, ritenendo questa decisione un passo indietro che rischia di mettere a repentaglio la qualità dei servizi e l’inclusione sociale. In un mondo in rapido cambiamento, è fondamentale investire in un sistema integrato e sostenibile, capace di rispondere ai bisogni di tutti i cittadini. Solo così si costruisce una città più equa e solidale, pronta ad affrontare le sfide del futuro.

L'uscita del Comune di Pisa dalla Società della Salute non è solo una scelta sbagliata: è una decisione miope, pericolosa, priva di una vera visione amministrativa e sociale. In un'epoca in cui i bisogni delle persone si fanno sempre più complessi, la risposta non può essere quella di frammentare.

