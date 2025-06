il parco zoo festeggia un cucciolo di zebra

Il Parco Zoo Falconara accende i festeggiamenti per la nascita di un irresistibile cucciolo di zebra, già pronto a conquistare i cuori dei visitatori. Questo piccolo esemplare, figlio di mamma Gaia, corre felice nel suo spazio speciale, mentre il parco invita tutti a scegliere il suo nome tramite un divertente sondaggio sui social. Un nuovo arrivato pronto a diventare il protagonista delle vostre visite e a portare ancora più allegria nel cuore del nostro zoo.

Il Parco Zoo Falconara festeggia la nascita di un cucciolo di zebra. È un maschietto e il nome, come sempre, verrà stabilito con un sondaggio sui social del giardino zoologico. La piccola zebra ha già iniziato a correre all’interno del reparto, dove viene costantemente accudita e allattata da mamma Gaia. Come tutti gli altri esemplari ospiti del Parco, appartiene alla specie Equus quagga, caratterizzata da un manto a larghe strisce bianche e nere, con zone d’ombra tendenti al marrone che si estendono anche sul ventre. La disposizione delle strisce è unica per ogni animale, proprio come un’impronta digitale, e permette alla madre di riconoscere facilmente i propri figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it