Il pane fa buon sangue anche a Forlì per la giornata mondiale del donatore

ricordare che donare sangue è un gesto semplice ma fondamentale, capace di salvare vite e rafforzare il senso di comunità. La campagna, simbolicamente legata ai sacchetti di pane, invita tutti a essere protagonisti di questa preziosa catena di solidarietà, dimostrando come anche un piccolo gesto possa fare una grande differenza nella vita di chi ha bisogno. Perché, alla fine, il dono più prezioso è quello che condividiamo.

