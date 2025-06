Il nuovo supermicroscopio | Farà la Tac alle cellule

Il nuovo supermicroscopio FAR224 rappresenta una vera rivoluzione nel campo dell'imaging cellulare, offrendo dettagli senza precedenti grazie alla sua tecnologia all’avanguardia. Situato nel cuore di Humanitas University, questo laboratorio innovativo apre nuove frontiere nella ricerca biomedica, consentendo analisi più profonde e precise delle cellule. Una scoperta che promette di cambiare radicalmente il modo in cui studiamo e combatto le malattie, portando la medicina verso un futuro ancora più promettente e innovativo.

di Massimiliano Saggese ROZZANO Presentato il nuovo laboratorio di Humanitas: "Oltre il microscopio: la rivoluzione 4D di Clem Core", A pochi metri dai reparti ospedalieri dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas, nel cuore del campus di Humanitas University, è stato inaugurato un nuovo laboratorio di imaging tra i più avanzati d'Europa: una piattaforma che unisce la microscopia ottica e quella elettronica in un'unica tecnologia, chiamata Clem(Correlative Light and Electron Microscopy) grazia alla quale i ricercatori possono arrivare a realizzare una vera e propria "TAC cellulare", capace di esplorare in 4D (spazio + tempo) il comportamento delle cellule all'interno dei tessuti.