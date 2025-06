Il nuovo album di PeppOh CD Limited Edition e su tutte le piattaforme

Scopri "STRANAVITA", il quarto album di PeppOh in studio, ora disponibile in edizione limitata CD e su tutte le piattaforme digitali. Un progetto ricco di collaborazioni con Ghemon, Calmo e Ugo Crepa, e lavorato con maestria da produttori di talento come Auxx e Luigi Ferrara. Questo lavoro si conclude con un tocco di profondità, grazie a uno degli ultimi scritti di Mario Paciolla, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale italiano.

STRANAVITA, quarto album di PeppOh in studio, arriva sul mercato discografico in versione CD Limited Edition, pubblicato da Tendent's Srl e distribuito su tutte le piattaforme digitali da ADAWarner. Prodotto da Auxx (Augusto Cozzolino) e Calmo (Luigi Ferrara) con i featuring di Ghemon, Calmo e Ugo Crepa e masterizzato da Raffaele "R-Masterlab" Rossi, STRANAVITA si conclude con uno degli ultimi scritti di Mario Paciolla: sulla coda del brano "Dall'altra parte del mare", che chiude .

