Il nucleare in Iran fra tracce di uranio e Piano Kavir | a che punto è davvero il programma atomico

Il programma nucleare iraniano continua a essere al centro di tensioni internazionali, tra tracce di uranio rilevate dall’AIEA e il controverso piano Kavir. Con l’attacco israeliano ai siti nucleari di Teheran, si torna a riflettere sul reale stato delle capacità atomiche della Repubblica Islamica. Quanto davvero avanzato il loro progetto? E quali sono le implicazioni di questa delicata partita geopolitica? La risposta si trova nel delicato equilibrio tra pace e potere nucleare.

Roma, 13 giugno 2025 - Dopo l' attacco israeliano a diversi siti nucleari in Iran, si torna a parlare più che mai del programma atomico della repubblica islamica. Finora Teheran non ha mai testato ufficialmente alcuna arma di distruzione di massa, ma secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ci sono tracce di uranio in diverse località del Paese, il che indicherebbe la presenza di siti nucleari segreti. L'esercito israeliano ha dichiarato invece nei giorni scorsi che l'Iran avrebbe abbastanza uranio arricchito per produrre una quindicina di bombe atomiche. Ma a che punto è il programma nucleare degli ayatollah? Il sito di arricchimento dell'uranio situato nella regione di Natanz, nel centro dell'Iran, attaccato nelle scorse ore dalle Forze di difesa israeliane (Idf). 🔗 Leggi su Quotidiano.net