Il Napoli non alzerà le offerte per Musah 25 e Janlu Sanchez 15 No al Besiktas per Anguissa

Il calciomercato del Napoli si infiamma tra trattative e smentite: mentre la società respinge le avances del Besiktas per Anguissa, si preparano le mosse per l’arrivo di Musah, un’operazione che potrebbe rivoluzionare il centrocampo azzurro. Giornate intense di voci e negoziati, con i tifosi pronti a scoprire quali novità porteranno queste trattative. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti e le future mosse del club partenopeo.

Giorni caldi di calciomercato per il Napoli. Dalla possibile partenza di Anguissa all’arrivo di nuovi giocatori come Musah. A seguire tutte le ultime riguardanti questi calciatori. Anguissa, il Napoli rifiuta una nuova offerta del Besiktas. Il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu ha postato sul proprio profilo “X” le ultime sull’affare. Questo quanto scritto: “Il Napoli ha rifiutato anche la seconda offerta del Be?ikta? per André Zambo Anguissa”. Napoli, Be?ikta?’?n André Zambo Anguissa için yapt??? ikinci teklifi de reddetti. — Ya??z Sabuncuo?lu (@yagosabuncuoglu) June 13, 2025 Questo invece quanto scritto, sempre sul centrocampista azzurro, dal Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli non alzerà le offerte per Musah (25) e Janlu Sanchez (15). No al Besiktas per Anguissa

