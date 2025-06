Il Napoli cerca un vice Meret | arriva il ' consiglio' dell' ex Campione del Mondo

Il Napoli, in attesa di blindare il rinnovo di Meret e di ufficializzare il riscatto di Caprile, si prepara a cercare un vice portiere di qualità. A dar loro una preziosa indicazione sull'acquisto ideale è stato un ex campione del mondo, il quale ha condiviso la sua esperienza e suggerito la strada migliore per rafforzare il reparto tra i pali. Un consiglio che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro azzurro.

In attesa di ufficializzare l'accordo per il rinnovo di Meret e con Caprile che sarà riscattato dal Cagliari, il Napoli dovrà pensare ora anche ad un secondo portiere da affiancare all'estremo difensore della Nazionale. A 'consigliare' il club azzurro sulla scelta da fare è stato l'ex campione.

