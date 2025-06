Il Napoli Calcio a 5 vola in finale scudetto per il secondo anno consecutivo

grande prestazione contro i rivali, dimostrando determinazione e talento. La MoMap Napoli continua a scrivere la sua storia di successi, sognando ora di sollevare il trofeo più ambito. L’entusiasmo cresce tra tifosi e appassionati, che aspettano con trepidazione l’appuntamento decisivo per il destino del calcio a 5 napoletano. La sfida finale promette emozioni indimenticabili e un nuovo capitolo di gloria per questa squadra straordinaria.

La MoMap Napoli torna in finale scudetto per il secondo anno consecutivo dopo la doppia vittoria in semifinale contro i 'cugini' della Feldi Eboli. Gli azzurri di Colini si confermano ai vertici del calcio a 5 italiano, conquistandosi la possibilità di giocarsi il tanto agognato tricolore dopo la.

