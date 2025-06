Il museo olimpico di Colorado Springs città rinata a cinque cerchi

Immerso tra le montagne del Colorado, il Museo Olimpico di Colorado Springs è un vero e proprio viaggio nel cuore dello sport e dell'ispirazione. Un luogo che unisce storia, emozioni e innovazione, celebrando l'eccellenza dei atleti olimpici e paralimpici. La rinascita di questa città, simbolo di passione e resilienza, si riflette nelle sue mostre interattive e nelle testimonianze di grandi campioni. Scopriamo insieme come questo museo abbia trasformato Colorado Springs in un santuario dei cinque cerchi olimpici.

Colorado Springs (Colorado), 12 giu. (askanews) - È un museo di grande impatto emozionale, oltre che unico ed estremamente moderno lo U.S. Olympic & Paralympic Museum di Colorado Springs, città americana nata sotto il segno della febbre dell'oro e rinata sotto quello dei cinque cerchi olimpici. Nel 1978, infatti il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti d'America (USOPC) da New York si trasferì a Colorado Springs e da allora la città è l'orgogliosa sede del Team USA. Il museo, nella sua unicità, è di grande interesse anche per i visitatori che arrivano dall'Europa: un vero training di valori ed emozioni in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026.