Il Museo Fabroni mostra 50.000 negativi e 1.000 stampe donati

Pistoia, 13 giugno 2025 - Il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni di Pistoia si arricchisce di una nuova sezione, dedicata alla fotografia, grazie all'importante donazione al Comune di Pistoia, al quale fa capo la struttura museale, dell'archivio di Mario Carnicelli, composto da oltre 50.000 negativi e più di mille stampe. La nuova sezione è stata inaugurata oggi. Presenti le autorità e tanti cittadini. Mario Carnicelli, nato ad Atri nel 1937, vive e lavora a Pistoia. Ha lavorato come fotogiornalista freelance e inviato speciale, collaborando con varie riviste e quotidiani italiani ed esteri ed esponendo in varie mostre personali e collettive in Europa e negli Stati Uniti.