Il mondo del volley in lutto | è morta Barbara Siciliano L' ex azzurra aveva 52 anni

Il mondo del volley piange una figura indimenticabile: Barbara Siciliano, ex azzurra e protagonista di una carriera straordinaria, ci ha lasciato a 52 anni. Ricordata per la sua passione e il suo talento, Barbara lascia un vuoto profondo nel cuore degli appassionati. La sua scomparsa, causata da una crisi cardiaca, rappresenta una perdita incolmabile per lo sport italiano.

L'ex pallavolista, con una lunga carriera in A-1 e nella Nazionale italiana (con cui aveva partecipato ai mondiali del '94), si è spenta in seguito ad una crisi cardiaca.

