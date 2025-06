Il Mondiale per Club che nessuno si fila | biglietti a 4 dollari per vedere Messi New York Times

Il Mondiale per Club, un tempo evento imperdibile, oggi fatica a catturare l’attenzione, tanto che i biglietti costano solo 4 dollari e perfino Messi non riesce a risollevare gli entusiasmi. Negli Stati Uniti, il torneo si svolge tra scarse presenze e poco interesse mediatico, dimostrando come anche le stelle più brillanti faticano a illuminare un evento in declino. Ma cosa sta davvero succedendo nel mondo del calcio globale?

Il Mondiale per Club, a dispetto, dei proclami, è un torneo un po’ “disperato”. Non se lo filano tantissimo nemmeno negli Stati Uniti. Tanto che fanno fatica persino a riempire l’Hard Rock Stadium per la partita inaugurale tra l’Inter Miami e la squadra egiziana dell’Al-Ahly. Insomma, per vedere Messi. La Fifa s’è ridotta a offrire agli studenti di un college locale un biglietto singolo a 20 dollari, ma con la promessa di ricevere fino a quattro biglietti omaggio. Il New York Times giustamente titola “ 4 dollari per vedere Messi”. Ancora la scorsa settimana per quella partita c’erano decine di migliaia di biglietti invenduti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Mondiale per Club che nessuno si fila: biglietti a 4 dollari per vedere Messi (New York Times)

