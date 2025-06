Il modo in cui verranno visti non sarà più lo stesso il tennis ha bisogno della loro rivalità | l’analisi del New York Times su Sinner e Alcaraz

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sta rivoluzionando il mondo del tennis, superando confini e nazionalità. La recente analisi del New York Times evidenzia come questa sfida epica abbia catturato l’attenzione globale, dimostrando che anche negli Stati Uniti si riconosce il valore di una competizione così intensa e appassionante. Un segnale che il tennis ha bisogno di questo spirito competitivo per rinvigorirsi e affascinare nuovi appassionati.

“Una delle partite più belle e drammatiche della storia”. È passata quasi una settimana, ma la finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a far parlare di sé. Logico, visti tutti i record raggiunti e superati. Ma questa volta gli elogi per i due tennisti non arrivano dall’Italia, dalla Spagna o dalla Francia ( come già accaduto ), ma. dagli Stati Uniti! Il New York Times ha infatti dedicato un ampio approfondimento alla sfida, esaltando e celebrando il match giocato tra l’italiano e lo spagnolo, che adesso non si incontreranno sicuro prima di Wimbledon. “Il tennis ha bisogno che la loro rivalità sia epocale”, ha esordito il noto quotidiano americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it