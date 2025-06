Il mister Uniti e ambiziosi

Il mister Vincenzo Italiano ha subito mostrato il suo carattere e la sua determinazione, promettendo una stagione all’altezza delle aspettative. Le sue parole, piene di entusiasmo e ambizione, si sono rivelate più che mai vere, portando il club a traguardi storici come la vittoria della Coppa Italia e un importante passaggio in Europa League. Una coppa che rappresenta non solo un trofeo, ma la conferma del nostro spirito vincente e della nostra crescita.

Vincenzo Italiano non ci gira attorno già nel giorno della presentazione. "Ci aspetta una stagione importantissima – spiega – perché dovremo provare a confermarci. Avremo la Champions dove vogliamo ben figurare. Da parte mia e del mio staff c'è grande entusiasmo. Vogliamo continuare sulla strada tracciata". Parole profetiche che hanno portato, meno di un anno dopo, alla conquista della Coppa Italia e all'accesso in Europa League, una coppa che può regalare ai rossoblù tante soddisfazioni. Sul paragone con il suo predecessore Motta conferma di aver accettato una missione ad alto rischio: "Per fare questo mestiere ci vuole un po' di follia.

