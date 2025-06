Il ministro Abodi in sopralluogo ai cantieri del Bosco dello Sport con il sindaco

Il ministro Abodi, in visita ai cantieri del Bosco dello Sport insieme al sindaco Brugnaro e alle autorità locali, testimonia l'impegno per promuovere spazi dedicati allo sport e alla crescita giovanile a Venezia. Un passo concreto verso un futuro più attivo e sostenibile per tutta la comunità.

Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, si è recato oggi in visita ai cantieri del "Bosco dello Sport", accompagnato dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, e il senatore mestrino Raffaele Speranzon.

