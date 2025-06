Il Ministero della Cultura si trasforma in esattore? Scatta la tagliola fiscale per gli operatori più deboli

Il Ministero della Cultura si trasforma in un esattore fiscale, alzando la guardia sugli operatori più fragili del sistema cinematografico e audiovisivo. Una nuova procedura amministrativa impone verifiche per ogni pagamento superiore a 5.000 euro, suscitando preoccupazioni e interrogativi tra gli addetti ai lavori. Questa decisione potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra cultura e fiscalità. La questione è destinata a far discutere ancora a lungo…

La notizia serpeggia negli ambienti del sistema cinematografico e audiovisivo, ma non è ancora esplosa nella sua dirompente dimensione: da qualche giorno, la Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, assieme alla consorella Direzione Spettacolo (teatro, musica, danza.), ha deciso di attivare una procedura amministrativa secondo la quale, per ogni pagamento ministeriale superiore a 5.000 euro, chiede una verifica all’Agenzia delle Entrate, la quale, prima che il bonifico ministeriale venga perfezionato a favore del beneficiario, in caso di pendenze tributarie si attiva tempestivamente con un pignoramento “contro terzi” (ovvero il Ministero stesso). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Ministero della Cultura si trasforma in esattore? Scatta la tagliola fiscale per gli operatori più deboli

In questa notizia si parla di: ministero - cultura - trasforma - esattore

UE, Ministero della Cultura “La creatività alla sfida dell’Intelligenza Artificiale” - Durante il Consiglio dei Ministri della Cultura dell'Unione Europea, si è svolto un dibattito cruciale sull'iniziativa portoghese per la tutela del diritto d'autore in un contesto di crescente intelligenza artificiale.

Il Ministero della Cultura si trasforma in esattore? Scatta la tagliola fiscale per gli operatori più deboli.

Ministero della Cultura (MIC): 1400 assunzioni entro Dicembre 2024 e nuovi concorsi in arrivo - con le novità tecniche e tecnologiche che stanno investendo e trasformando la società contemporanea. Riporta ticonsiglio.com

Ministero della Cultura, in arrivo 1.400 assunzioni - Lo ha annunciato il ministro Alessandro Giuli nella sua audizione. Scrive finestresullarte.info

Concorso Ministero della Cultura 2025: previste 1.000 assunzioni - Il Concorso Ministero della Cultura 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano entrare a far parte della Pubblica Amministrazione. catania.liveuniversity.it scrive