Il matrimonio con Callum Turner? Non ho mai sognato che tipo di sposa sarei stata Ora mi chiedo | cosa indosserò quel giorno? | lo rivela Dua Lipa

Dua Lipa è impegnata col suo tour mondiale ed è anche sbarcata a Milano per l’unico show nel nostro Paese. Ma la cantante così come raccoglie successi in campo professionale, anche dal punto di vista privata si gode il suo momento d’oro. Prosegue a gonfie vele, infatti, la sua relazione con l’attore Callum Turner. I due si sono incontrati per la prima volta al The River Cafe di Londra: lei era a cena con suo padre, lui era fuori con gli amici. Sono stati presentati dalla co-fondatrice del ristorante, Ruth Rogers, ma si erano quasi sfiorati in molte altre occasioni in precedenza. “Ci sono molti momenti alla Sliding Doors”, spiega Dua Lipa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it