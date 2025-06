Il marito che costringe moglie e amante a convivere | sesso davanti alla finestra per far vedere tutto ai vicini

In un mondo dove i confini tra desiderio e ossessione si confondono, un marito del Padovano trasforma la vita della sua famiglia in un teatrino di paure e provocazioni. La sua volontà di controllo sfocia in scene sconvolgenti, con la moglie e l’amante costrette a condividere spazi e momenti sotto lo sguardo indiscreto dei vicini. Un dramma che mette in discussione il senso di libertà e rispetto, rivelando fino a che punto può arrivare la follia umana.

Lui, sposato, inizia una relazione extraconiugale con un'altra donna ma non si nasconde dalla moglie, al contrario la obbliga a convivere in tre sotto lo stesso tetto nella loro casa del Padovano. Non contento, inizia a vessare entrambe. Se qualcosa non procede come vuole versa loro addosso.

