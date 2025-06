Il mare più bello di Italia è in Sardegna a Domus De Maria dove è nata nel 2024 l' area marina protetta Capo Spartivento premiata da Cinque Vele e Touring Club

Il mare più bello d’Italia si trova in Sardegna, a Domus de Maria, dove nel 2024 è nata l’area marina protetta di Capo Spartivento, premiata con cinque vele da Legambiente e Touring Club Italiano. Questo angolo di paradiso incanta per sostenibilità, bellezza e tutela ambientale, rappresentando un esempio di turismo dolce e rispetto della natura. Scopriamo insieme cosa rende questa località così speciale e perché merita una visita imperdibile.

Il mare più bello di Italia è in Sardegna, a Domus De Maria dove è nata nel 2024 l'area marina protetta Capo Spartivento. Questo comune guida la classifica delle 20 località marittime a cinque vele premiate da Legambiente e Touring Club Italiano per sostenibilità ambientale, turismo dolce, valorizzazione del territorio e tutela della biodiversità e descritte nella Guida "Il mare più bello 2025". La guida indica anche dieci località di laghi a Cinque vele. Al secondo posto per il mare libero dall'overtourism c'è la cilentana Pollica, seguita in ordine di classifica da Nardò, in provincia di Lecce, dalla sarda Baunei e da San Giovanni a Piro.

