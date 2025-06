Il mare più bello 2025 è in Cilento | in Campania tutte salernitane le località con le 5 vele

In Campania, tre incantevoli località salernitane si distinguono con le cinque vele nella guida “Il mare più bello 2025” di Legambiente e Touring Club Italiano, insieme a nove che conquistano le quattro vele. Questi tesori del Cilento brillano per sostenibilità, turismo dolce e tutela della biodiversità, confermando che il nostro mare non è solo uno spettacolo, ma anche un esempio di eccellenza ambientale e culturale. Un viaggio tra bellezza e responsabilità che non potete perdere.

In Campania, 3 località conquistano le cinque vele e nove le quattro vele nella Guida "Il mare più bello 2025" di Legambiente e Touring Club Italiano, distinguendosi per sostenibilità ambientale, turismo dolce, valorizzazione del territorio e tutela della biodiversità. Tutte salernitane, in.

