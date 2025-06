Il made in Italy risplende nel 2025 tra innovazione e tradizione

Nel 2025, il Made in Italy brilla come mai prima d’ora, unendo con maestria innovazione e tradizione. Un viaggio tra le eccellenze che rendono unico il nostro paese, scopri eventi esclusivi e tendenze all’avanguardia che consolidano il suo prestigio internazionale. Preparati a immergerti in un mondo di meraviglie italiane: leggi tutto su Donne Magazine e lasciati conquistare dalla magia del vero stile italiano.

Eccellenze scolastiche, il MIM lancia il Piano per valorizzare i prodotti di agrari e alberghieri, pronto il primo catalogo ufficiale con 77 prodotti. Valditara: “Così esportiamo il made in Italy” - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha presentato un ambizioso piano per promuovere le eccellenze degli istituti agrari e alberghieri, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti Made in Italy.

Marina Cappello celebra il Made in Italy: un premio che illumina Giaveno; Coverings, il ’made in distretto’ piace agli Usa.

'Made in Italy Community', roadshow nella sede Pininfarina Come scrive msn.com: Quando si torna si comprende la differenza di storytelling ed è per questo che abbiamo deciso di partire ...