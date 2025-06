Il Lido sul Lago di Como riapre e torna ai cittadini | a Lenno turismo e comunità si incontrano

Il Lido di Lenno, affacciato sulle incantevoli acque del Lago di Como e alle pendici di Villa Balbianello, riapre i battenti con un restyling firmato Giulietta al Lago. Questa rinascita rappresenta un’occasione unica per cittadini e visitatori di riscoprire un angolo di paradiso, dove turismo e comunità si incontrano in un abbraccio di bellezza e convivialità . Un luogo che promette di regalare esperienze indimenticabili, pronti a lasciarvi senza parole...

Affacciato sulle sponde piĂą iconiche del Lago di Como, proprio ai piedi di Villa Balbianello, il Lido di Lenno riapre con una nuova veste firmata Giulietta al Lago. Il locale, il quinto della catena, si inserisce in uno degli scorci piĂą amati dal turismo internazionale, regalando un'esperienza.

