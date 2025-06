Il Lido sul Lago di Como riapre e torna ai cittadini | a Lenno turismo e comunità si incontrano

Il Lido di Lenno sul Lago di Como riapre le sue porte, pronto a riconquistare il cuore di cittadini e visitatori. Situato tra le affascinanti sponde di Villa Balbianello, questo nuovo spazio firmato Giulietta al Lago offre un'esperienza unica di relax e convivialità in uno dei luoghi più iconici del lago. Un’armonia perfetta tra natura, cultura e comunità , dove ogni momento diventa indimenticabile...

Affacciato sulle sponde più iconiche del Lago di Como, proprio ai piedi di Villa Balbianello, il Lido di Lenno riapre con una nuova veste firmata Giulietta al Lago. Il locale, il quinto della catena, si inserisce in uno degli scorci più amati dal turismo internazionale, regalando un’esperienza. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il Lido sul Lago di Como riapre e torna ai cittadini: a Lenno turismo e comunità si incontrano

In questa notizia si parla di: lago - lido - como - riapre

Al lago di Piona e al Lido non si può ancora fare il bagno - L’estate sembra ancora sfuggire al Lago di Piona e ai lidi circostanti, dove le acque ancora non sono sicure per il bagno.

Nuova gestione di Giulietta a Lago: agevolazioni per i residenti (anche al Bar) e novità . Riapre l'incantevole Lido di Lenno Vai su Facebook

Il Lido sul Lago di Como riapre e torna ai cittadini: a Lenno turismo e comunità si incontrano; Grande ritorno per l'estate 2025, riaperto il lido storico del Lago di Como. E per i residenti forti sconti: i prezzi; Grande ritorno per l'estate 2025, riaperto il lido storico del Lago di Como. E per i residenti forti sconti: i prezzi.

Il Lido sul Lago di Como riapre e torna ai cittadini: a Lenno turismo e comunità si incontrano - Affacciato sulle sponde più iconiche del Lago di Como, proprio ai piedi di Villa Balbianello, il Lido di Lenno riapre con una nuova veste firmata Giulietta al Lago ... Riporta quicomo.it

Grande ritorno per l’estate 2025, riaperto il lido storico del Lago di Como. E per i residenti forti sconti: i prezzi - Graditissima novità a Tremezzina, riapre (con una sorpresa per i residenti) il Lido di Lenno, luogo davvero storico per gli abitanti della zona ma anche caro a molti turisti. Si legge su comozero.it

Nella villa più amata del Lago di Como riapre il mitico bistrot e c’è qualcosa di veramente unico - Il Bistrot riapre al pubblico per la stagione 2025 nel parco di Villa Carlotta, rinnovato negli spazi, resi più funzionali e dotati di nuove attrezzature, con un progetto che unisce accoglienza, valor ... Come scrive comozero.it