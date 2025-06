Il Lecce e Di Francesco pronti a ritrovarsi | accordo verso la chiusura

Il Lecce e Eusebio Di Francesco si avvicinano a un'intesa promettente, pronta a scrivere un nuovo capitolo insieme. La trattativa, ancora ufficiosa, sembra ormai in dirittura d'arrivo, alimentando entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. Un ritorno che potrebbe portare nuova linfa alle ambizioni dei giallorossi, pronti a rilanciarsi con un tecnico di grande esperienza. Resta solo da attendere l’annuncio ufficiale, segnando così una svolta decisiva per il club.

LECCE – Non è ancora ufficiale, ma presto Eusebio Di Francesco potrebbe essere il nuovo allenatore del Lecce. O meglio, potrebbe tornare a sedersi sulla panchina giallorossa, dopo la sua precedente e non fortunata esperienza precedente. Da ieri sera, gli esperti di mercato danno in dirittura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it