Il killer di Alice va cercato tra i conoscenti

Il mistero dell’omicidio di Alice Neri si infittisce, rivelando che il killer potrebbe essere qualcuno tra i suoi conoscenti. L’assassino, infatti, ha cercato di cancellare ogni traccia, incendiando il veicolo e facendo sparire il cellulare. Tuttavia, emergono nuove piste che coinvolgono altre persone vicine a lei, ancora poco indagate. La domanda cruciale è: chi si nasconde dietro questa rete di omissioni e silenzi?

"L’assassino va cercato tra qualcuno che conosceva Alice Neri o che, comunque, quella notte ebbe contatti con lei anche telefonici. Infatti ha incendiato il veicolo e fatto sparire il suo cellulare proprio per cancellare le prove che avrebbero potuto condurre a lui. Ci sono altre persone che ‘ruotavano’ attorno alla vittima e che non sono state indagate e neppure attenzionate. C’è un comune denominatore di tutte queste piste: mai emerse prima del dibattimento e mai esplorate. Vedo analogie tra l’approsimazione dell’indagine di Garlasco con quella dell’indagine di Modena e faccio un appello alla Corte in questo senso: evitiamo di trovarci ancora qui tra vent’anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il killer di Alice va cercato tra i conoscenti"

