Il killer delle escort e la pista dei complici Ipotesi sfruttamento l’ombra del racket

Il mistero avvolge ancora il caso del killer delle escort, con nuovi dettagli che potrebbero rivoluzionare le indagini. La ciocca di capelli, lo slip e un frammento di vertebra sono elementi che parlano, ma serve ancora chiarezza sui loro collegamenti e sulle piste seguite dalla Procura di Prato. Questi ritrovamenti potrebbero svelare se si tratta di un'azione isolata o di una rete più ampia legata allo sfruttamento e al racket.

Prato, 13 giugno 2025 – I nuovi dettagli emersi attendono la conferma degli inquirenti. La ciocca di capelli, lo slip da donna e un frammento di vertebra sono elementi che in un certo senso parlano. Bisogna ancora capire in che modo siano legati tra loro, e soprattutto dove porteranno la Procura di Prato. I riscontri su tali ritrovamenti saranno importanti perché potrebbero corroborare l’ipotesi della Procura secondo la quale l’ ex guardia giurata si sarebbe macchiato anche di altri delitti. Reperti che in queste ore vengono analizzati con le migliori tecniche investigative possibili, grazie alle nuove tecnologie in possesso del Sis dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il killer delle escort e la pista dei complici. Ipotesi sfruttamento, l’ombra del racket

