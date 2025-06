Il killer del carabiniere ha aperto il fuoco anche contro la polizia | fuga di 7 km prima di morire

La tragica scena si è conclusa dopo ore di tensione, quando il killer del carabiniere ha aperto il fuoco anche contro la polizia, tentando una fuga disperata di 7 km prima di perdere la vita. A quattro ore dall’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie, il rapinatore che lo aveva ferito mortalmente è stato colpito a sua volta, due vite opposte ma intrecciate in questa drammatica vicenda che lascia senza parole.

A quattro ore dall’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie è morto anche il rapinatore che lo aveva ferito a morte: erano coetanei ma con una vita che viaggiava all’opposto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il killer del carabiniere ha aperto il fuoco anche contro la polizia: fuga di 7 km prima di morire

In questa notizia si parla di: killer - carabiniere - aperto - fuoco

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo un inseguimento, è caccia ai killer in fuga. Carlo Legrottaglie sarebbe andato in pensione a fine mese - Una tragica ferita scuote la sicurezza italiana: il carabiniere Carlo Legrottaglie, colpito a morte durante un intervento per una rapina nella zona industriale di Francavilla Fontana, si apprestava a pensionarsi.

Un carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. Sono ancora poco chiare le dinamiche dell'accaduto. Non si esclude che il mil Vai su Facebook

Civitanova Marche, #18maggio 1977: una pattuglia dei #Carabinieri sorprende una banda criminale. Nel conflitto a fuoco perdono la vita l’App. Alfredo Beni e il Mar. Sergio Piermanni mentre viene gravemente ferito il Cap. Rosario Aiosa. Verranno decorati di Vai su X

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco a Francavilla dopo tentativo di rapina a un benzinaio. Il cordoglio di Mattarella e Meloni; Michele Mastropietro, il killer del carabiniere: l’ultima fuga da rapinatore e la morte in una masseria; Francavilla Fontana, carabiniere ucciso durante un inseguimento. Arrestati i killer dopo un conflitto a fuoco:.

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco nel Brindisino. È morto uno dei due rapinatori catturati, era ferito gravemente Scrive ansa.it: Un carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea.