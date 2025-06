Il Gruppo MAG inaugura una nuova sede a Milano

Il Gruppo MAG apre le porte a Milano con una nuova sede, segnando un passo importante nel suo percorso di crescita e innovazione. In occasione dell'inaugurazione, il broker assicurativo ha riunito i principali operatori del mercato per condividere idee e strategie, sottolineando l'importanza delle alleanze nel superare le sfide future. Pierluca Impronta, presidente, evidenzia: "Non celebriamo solo l'apertura di una nuova sede, ma la forza di unire competenze e visioni per affrontare insieme le nuove complessità del mercato."

Nuova sede a Milano per il Gruppo MAG. In occasione dell'inaugurazione, il broker assicurativo ha riunito i principali operatori del mercato per un momento di confronto. "Non celebriamo solo l'apertura di una nuova sede, ma vogliamo dare competenza, visione e capacit√† di affrontare insieme le nuove complessit√† del mercato. Siamo convinti che non esistono grandi risultati senza grandi alleanze", sottolinea Pierluca Impronta, presidente del Gruppo. Il Gruppo MAG, oltre 45 anni di esperienza nel settore, √® uno dei principali broker assicurativi indipendenti in Italia. Con 350 specialisti, 15 aree di specializzazione, 20 sedi in Italia e una a Londra, √® organizzata in tre divisioni: Corporate, Individuals e Riassicurazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Il Gruppo MAG inaugura una nuova sede a Milano

