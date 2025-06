Il Gruppo Consar conferma il sostegno al volley | focus su giovani e promozione

Il Gruppo Consar conferma il suo impegno nel mondo del volley, puntando su giovani talenti e progetti di promozione. Con un nuovo cda deciso a mantenere viva questa passione, Matteo Rossi ha chiarito che la continuità è la strada da seguire. Dopo intense riflessioni, il presidente del Porto Robur Costa 2030 ha voluto rassicurare l’ambiente sportivo cittadino, rafforzando il legame tra il gruppo e il volley locale, per un futuro all’insegna della crescita e dell’entusiasmo.

"Anche il nuovo cda del Gruppo Consar ha fatto intendere di voler dare continuità al settore volley e a tutti i numerosi progetti che lo caratterizzano". Matteo Rossi è stato chiarissimo e ha sgombrato il campo da ogni timore. Dopo qualche giorno di confronti e di necessarie riflessioni interne, ieri mattina il presidente del Porto Robur Costa 2030 è uscito allo scoperto per rasserenare tutto l’ambiente del volley maschile cittadino e per rilanciare sulle numerose iniziative che sono in cantiere, soprattutto a livello giovanile e promozionale. Qualche dubbio, peraltro legittimo, era infatti sorto all’indomani del cambio al vertice del Gruppo Consar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net